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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 11:47 Güncelleme: 04.03.2024 - 11:51
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Şubat-3 Mart'taki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 164 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 18 zanlının yakalandığı, 8'nin tutuklandığı ve 9'u hakkında ise adli işlem başlatıldığı operasyonlarda, 2 bin 728 kişi ve 135 araç sorgulandı.

        Faili meçhul 5 hırsızlık olayının aydınlatıldığı çalışmalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 38 fişek, 4,55 gram esrar ve 15 sentetik hap ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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