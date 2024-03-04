Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı

Çeşitli suçlardan aranan 18 zanlının yakalandığı, 8'nin tutuklandığı ve 9'u hakkında ise adli işlem başlatıldığı operasyonlarda, 2 bin 728 kişi ve 135 araç sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Şubat-3 Mart'taki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 164 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.