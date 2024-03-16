Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül vefat etti

Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül, tedavi gördüğü hastanede 46 yaşında vefat etti.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat eden Şengönül için Kırıkkale Adliyesi önünde tören düzenlendi.

Törende, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can ve Vali Mehmet Makas, Şengönül'ün ailesine taziyelerini iletti.

Törende konuşan Can, Mesut Şengönül'ü genç yaşta Hakk'a uğurladıklarını belirterek, "Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Değerli hocam, değerli çocuklar, acınızı paylaşıyorum. Allah sabrınızı arttırsın. Kırıkkale ve yargı camiası değerli bir hukukçu ve mahkeme başkanını çok genç yaşta kaybetti. Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'un da taziye dileklerini getirdim." diye konuştu.

Buradaki törenden sonra Nur Cami ve Külliyesi'ne getirilen Şengönül'ün cenazesi, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine uğurlandı.

Törene, Şengönül'ün ailesi ve yakınları, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Fahri Bulut, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, CHP Kırıkkale Milletvekili ve Belediye Başkan adayı Ahmet Önal, MHP Kırıkkale Belediye Başkan adayı Harun Ulusoy ve adliye çalışanları katıldı.