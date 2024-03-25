Milli Savunma Bakanı Güler, Kırıkkale Valisi Makas'ı ziyaret etti

Bakan Güler'in, ziyaretin ardından basına kapalı gerçekleştirecek iftar programında şehit aileleri, gaziler ve Mehmetçikle bir araya geleceği belirtildi.

Ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı da hazır bulundu.

Burada Şeref Defteri'ni imzalayan Güler, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Makas ve protokol üyeleriyle bir süre görüştü.

İftar programına katılmak üzere kente gelen Bakan Güler, Valiliği ziyaretinde Vali Makas ve protokol üyelerince karşılandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.