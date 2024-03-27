Kırıkkale'de hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis ve 2 bin lira adli para cezası bulunan hükümlüyü yakalandı.

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