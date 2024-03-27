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        Kırıkkale'de hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 16:03 Güncelleme: 27.03.2024 - 16:03
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        Kırıkkale'de hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis ve 2 bin lira adli para cezası bulunan hükümlüyü yakalandı.

        Hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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