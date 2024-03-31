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        Kırıkkale'de oy kullanılan okulun bahçesindeki kavgada bir kişi darbedildi

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde oy kullanılan okul bahçesinde çıkan kavgada bir kişi darbedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 16:22 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:22
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        Kırıkkale'de oy kullanılan okulun bahçesindeki kavgada bir kişi darbedildi
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        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde oy kullanılan okul bahçesinde çıkan kavgada bir kişi darbedildi.

        Alınan bilgiye göre, Şehit Ferhat Kaya İmam Hatip Ortaokulu'nda E.T. ile B.K. arasında kavga çıktı.

        Kavgada darbedilen B.K, hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olayla ilgili bölgede elinde satır bulunan L.A. ile E.T. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.

        E.T. ve M.Ö, emniyette ifadeleri alınıp serbest bırakıldı, L.A'nın işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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