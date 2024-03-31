Kırıkkale'de oy kullanılan okulun bahçesindeki kavgada bir kişi darbedildi
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde oy kullanılan okul bahçesinde çıkan kavgada bir kişi darbedildi.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde oy kullanılan okul bahçesinde çıkan kavgada bir kişi darbedildi.
Alınan bilgiye göre, Şehit Ferhat Kaya İmam Hatip Ortaokulu'nda E.T. ile B.K. arasında kavga çıktı.
Kavgada darbedilen B.K, hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili bölgede elinde satır bulunan L.A. ile E.T. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.
E.T. ve M.Ö, emniyette ifadeleri alınıp serbest bırakıldı, L.A'nın işlemleri sürüyor.
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