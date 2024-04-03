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        Kırıkkale'de yolcu otobüsünde 23 kilo 794 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Kırıkkale'de bir yolcu otobüsünde 23 kilo 794 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 14:11 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:11
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        Kırıkkale'de yolcu otobüsünde 23 kilo 794 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Kırıkkale'de bir yolcu otobüsünde 23 kilo 794 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tokat'tan Ankara'ya giden bir yolcu otobüsünü Balışeyh ilçesinde durdurdu.

        Narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada otobüsün bagajındaki bir çuvalda bulunan valizde paketler halinde 23 kilo 794 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Olaya ilişkin gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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