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        Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 10 zanlı yakalandı

        Kırıkkale'de siber suçlarla mücadelede çalışmaları kapsamında 10 şüpheli yakalandı, 11 işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 12:43 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:43
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        Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 10 zanlı yakalandı
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        Kırıkkale'de siber suçlarla mücadelede çalışmaları kapsamında 10 şüpheli yakalandı, 11 işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11-17 Nisan'da sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 92 kullanıcıyı tespit etti.

        Çalışmalarda 15 dijital materyali inceleyen ekipler, 9 nitelikli dolandırıcılık, 2 bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme olayıyla ilgili işlem başlattı.

        Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte de 80 vatandaş bilgilendirildi.

        Ayrıca, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan O.A. da yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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