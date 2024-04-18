Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 10 zanlı yakalandı

Ayrıca, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan O.A. da yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Çalışmalarda 15 dijital materyali inceleyen ekipler, 9 nitelikli dolandırıcılık, 2 bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme olayıyla ilgili işlem başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11-17 Nisan'da sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 92 kullanıcıyı tespit etti.

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