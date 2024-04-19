GÜNCELLEME - Kırıkkale'de 2 gündür haber alınamayan lise öğrencisi bulundu
Kırıkkale'de okula gitmek için evinden ayrılan ve 2 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki lise öğrencisi bulundu.
Kırıkkale'de okula gitmek için evinden ayrılan ve 2 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki lise öğrencisi bulundu.
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi G.N.A, dün sabah okula gitmek için evinden ayrıldı.
Gün boyu haber alamadıkları kızlarının okula gitmediğini öğrenen aile, durumu polise bildirdi.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis, öğrenciyi Yenimahalle'deki bir parkta buldu.
G.N.A, işlemleri için emniyete götürüldü.
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