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        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de 2 gündür haber alınamayan lise öğrencisi bulundu

        Kırıkkale'de okula gitmek için evinden ayrılan ve 2 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki lise öğrencisi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 22:50 Güncelleme: 19.04.2024 - 22:50
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        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de 2 gündür haber alınamayan lise öğrencisi bulundu
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        Kırıkkale'de okula gitmek için evinden ayrılan ve 2 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki lise öğrencisi bulundu.

        Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi G.N.A, dün sabah okula gitmek için evinden ayrıldı.

        Gün boyu haber alamadıkları kızlarının okula gitmediğini öğrenen aile, durumu polise bildirdi.

        Güvenlik kameralarını inceleyen polis, öğrenciyi Yenimahalle'deki bir parkta buldu.

        G.N.A, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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