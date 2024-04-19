GÜNCELLEME - Kırıkkale'de 2 gündür haber alınamayan lise öğrencisi bulundu

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi G.N.A, dün sabah okula gitmek için evinden ayrıldı.

Kırıkkale'de okula gitmek için evinden ayrılan ve 2 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki lise öğrencisi bulundu.

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