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        Kadın girişimci işletmesini devlet desteğiyle büyütmeyi hedefliyor

        MEHMET CAN DEMİRKAYA - Kırıkkale'de yaşayan 3 çocuk annesi 48 yaşındaki Nuray Yücekaya, açtığı tekstil atölyesini devlet desteğiyle büyütmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 11:22 Güncelleme: 20.04.2024 - 11:22
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        Kadın girişimci işletmesini devlet desteğiyle büyütmeyi hedefliyor
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        MEHMET CAN DEMİRKAYA - Kırıkkale'de yaşayan 3 çocuk annesi 48 yaşındaki Nuray Yücekaya, açtığı tekstil atölyesini devlet desteğiyle büyütmek istiyor.

        Geçen yıl iş yerini açtığı sırada Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında kurulum desteği alan Yücekaya, atölyesinde masa ve yatak örtüsü, nevresim takımı ile çeşitli işlemeler yapmaya başladı.

        Üretime iki yıl devam etmesi ve istihdam sağlaması halinde KOSGEB'ten 60 bin lira destek alma imkanı bulunan Yücekaya, almayı planladığı destekle işletmesini büyütmeyi hedefliyor.

        Yücekaya, AA muhabirine, bu işin kendisi için hayal olduğunu, buralara kadar geleceğini düşünmediğini söyledi.

        Bu kadarla da yetinmediğini dile getiren Yücekaya, "KOSGEB'in desteğiyle işimizi büyütme fırsatımız oldu ve büyüttük. Orta seviyelere geldik ama halen büyüme aşamasındayız ve istihdamı da düşünüyoruz. Bu konuda devamlı KOSGEB'in desteğini alarak uzmanımızla iletişim halindeyiz. KOSGEB'in desteğiyle hayallerimizi gerçekleştirmeye başladık." diye konuştu.

        Yücekaya, işletmesinde masa ve yatak örtüsü, nevresim takımı ve dantelli ürünler yaptığını anlatarak, şöyle devam etti:

        "Bunlardan ziyade geriden ileriye dönük çalışmalarımız oluyor. Eski 50 yıllık dantelleri ya da kanaviçeleri yeniden dönüştürüp çok güzel bir yatak örtüsü, nevresim, pike ya da masa örtüsü çıkartarak eski ürünlere yeniden hayat vermek şu an hem çok revaçta hem de güzel bir iş. Bu işi keyif alarak yapıyoruz. Çeyiz anlamında her şeyi üretiyoruz. Bir dönem çeyiz bitmişti ama şu an eski ürünlerin dönüştürülmesiyle yeniden yükselişe geçti."

        Yücekaya, çeyize gençlerden ziyade annelerin ilgi gösterdiğini ve özellikle masa örtüsüne talebin yüksek olduğunu anlattı.

        - "İstihdam sağlamak istiyorum"

        Kanaviçe olarak adlandırılan ve elde aylarca süren bir işlemeyi makine sayesinde 1-2 saatte yapabildiklerini belirten Yücekaya, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Onun dışında makinemiz varken değişik sektörlerin de logolarını basabiliyoruz. Tişörtlerin üzerine yazı, baskı ve anime karakterler yapabiliyoruz. Bu konuda da talepler oluyor. İşletmemi büyütmeyi istiyorum. Makinemi büyütmek ve birçok insana istihdam sağlamak istiyorum. Bununla birlikte kendim de büyümek istiyorum. Yolun başındayız ve yeni ayaklanıyoruz. İnşallah KOSGEB'in de desteğiyle yürüyüp koşacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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