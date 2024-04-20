Kadın girişimci işletmesini devlet desteğiyle büyütmeyi hedefliyor

MEHMET CAN DEMİRKAYA - Kırıkkale'de yaşayan 3 çocuk annesi 48 yaşındaki Nuray Yücekaya, açtığı tekstil atölyesini devlet desteğiyle büyütmek istiyor.

Geçen yıl iş yerini açtığı sırada Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında kurulum desteği alan Yücekaya, atölyesinde masa ve yatak örtüsü, nevresim takımı ile çeşitli işlemeler yapmaya başladı.

Üretime iki yıl devam etmesi ve istihdam sağlaması halinde KOSGEB'ten 60 bin lira destek alma imkanı bulunan Yücekaya, almayı planladığı destekle işletmesini büyütmeyi hedefliyor.

Yücekaya, AA muhabirine, bu işin kendisi için hayal olduğunu, buralara kadar geleceğini düşünmediğini söyledi.

Bu kadarla da yetinmediğini dile getiren Yücekaya, "KOSGEB'in desteğiyle işimizi büyütme fırsatımız oldu ve büyüttük. Orta seviyelere geldik ama halen büyüme aşamasındayız ve istihdamı da düşünüyoruz. Bu konuda devamlı KOSGEB'in desteğini alarak uzmanımızla iletişim halindeyiz. KOSGEB'in desteğiyle hayallerimizi gerçekleştirmeye başladık." diye konuştu.

Yücekaya, işletmesinde masa ve yatak örtüsü, nevresim takımı ve dantelli ürünler yaptığını anlatarak, şöyle devam etti: