Kırıkkale'de devrilen ağaç otomobile zarar verdi
Kırıkkale'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilerin ağacın üzerine düştüğü otomobilde hasar oluştu.
Kırıkkale'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilerin ağacın üzerine düştüğü otomobilde hasar oluştu.
Ziya Gökalp Caddesi'nde ağaç, şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki 06 L 2640 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Otomobilin zarar gördüğü olayın ardından itfaiye ekipleri ağacı keserek yolu trafiğe açtı.
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