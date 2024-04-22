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        Kırıkkale'de Vali Makas ve Belediye Başkanı Önal, koltuklarını öğrencilere devretti

        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuklarını öğrencilere devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:14 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:14
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        Kırıkkale'de Vali Makas ve Belediye Başkanı Önal, koltuklarını öğrencilere devretti
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        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuklarını öğrencilere devretti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın, Lal Saran Anaokulu öğrencileri Eylül Yıldız ve Kaan Dinç ile öğretmenleri, Vali Makas'ı ziyaret etti.

        Bir süre öğrencilerle sohbet eden Makas, makam koltuğunu sırasıyla öğrencilere bıraktı.

        Belediye Başkanı Önal da makamını Mustafa Necati İlkokulu öğrencileri Leyla Şarlıoğlu ve Muhammed Ensar Yıldırım'a devretti.

        Başkan Şarlıoğlu ile Yıldırım, projelerinin Kırıkkale'ye kazandırılması için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

        Öğrencilerle yakından ilgilenen Önal, çeşitli hediyeler verdi.

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