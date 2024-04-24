Kırıkkale'de 127 araç trafikten men edildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 17-23 Nisan'da il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 9 bin 310 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde bir haftada 127 araç trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.