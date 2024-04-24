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        Kırıkkale'de 127 araç trafikten men edildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde bir haftada 127 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 15:54 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:54
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        Kırıkkale'de 127 araç trafikten men edildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde bir haftada 127 araç trafikten men edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 17-23 Nisan'da il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 9 bin 310 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

        Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 127 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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