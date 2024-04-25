Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 7 zanlı yakalandı
Kırıkkale'de siber suçlarla mücadelede çalışmaları kapsamında 7 şüpheli yakalandı, 9 işlem başlatıldı.
Kırıkkale'de siber suçlarla mücadelede çalışmaları kapsamında 7 şüpheli yakalandı, 9 işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 18-24 Nisan'da sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 101 kullanıcıyı tespit etti.
Çalışmalarda 19 dijital materyali inceleyen ekipler, 8 nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme olayıyla ilgili işlem başlattı.
Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 2 etkinlikte , 150 vatandaş bilgilendirildi.
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