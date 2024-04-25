Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 7 zanlı yakalandı

        Kırıkkale'de siber suçlarla mücadelede çalışmaları kapsamında 7 şüpheli yakalandı, 9 işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 09:25 Güncelleme: 25.04.2024 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 7 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de siber suçlarla mücadelede çalışmaları kapsamında 7 şüpheli yakalandı, 9 işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 18-24 Nisan'da sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 101 kullanıcıyı tespit etti.

        Çalışmalarda 19 dijital materyali inceleyen ekipler, 8 nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme olayıyla ilgili işlem başlattı.

        Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 2 etkinlikte , 150 vatandaş bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Bahşiş personelin hakkı
        Bahşiş personelin hakkı
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        Son fotoğraf muamması
        Son fotoğraf muamması
        Dövülerek öldürülmüştü! Cezaya tepki: Bu kadar ucuz olamaz
        Dövülerek öldürülmüştü! Cezaya tepki: Bu kadar ucuz olamaz
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        Mesire alanında silahlı kavga: 2 ölü
        Mesire alanında silahlı kavga: 2 ölü
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Bad-ı Saba Konutları davasında hapis talebi
        Bad-ı Saba Konutları davasında hapis talebi
        Fenerbahçe Beko'dan müthiş başlangıç!
        Fenerbahçe Beko'dan müthiş başlangıç!
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Fırtına avantajı kaptı!
        Fırtına avantajı kaptı!
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Yeterli imzalarda sona gelindi!

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın tedavi gördüğü has...
        Kırıkkale'de tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın tedavi gördüğü has...
        Kırıkkale'de 127 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'de 127 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'de lise öğrencileri okulların masa ve sıralarını üretiyor
        Kırıkkale'de lise öğrencileri okulların masa ve sıralarını üretiyor
        Kırıkkale'de polisin bulduğu içinde altın ve para olan çanta sahibine ulaşt...
        Kırıkkale'de polisin bulduğu içinde altın ve para olan çanta sahibine ulaşt...
        İçinde 113 bin liralık altın ve para olan cüzdanı bulup, sahibine teslim et...
        İçinde 113 bin liralık altın ve para olan cüzdanı bulup, sahibine teslim et...
        Kırıkkale'de hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Kırıkkale'de hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü