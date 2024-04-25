Kırıkkale İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

Kırıkkale İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu nisan ayı olağan toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın çevrimiçi katılımı ile Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İŞKUR İl Müdürü Ferhat Metin, toplantıda, 2024 yılının ilk 3 ayında 895 kişinin özel sektörde işe yerleştirildiğini belirtti.

Kayıtlı işsizlerin işletmelerde İşbaşı Eğitim Programı yaparak meslek edinmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen 31 İşbaşı Eğitim Programı'na 122 kişinin katıldığını ve programların devam ettiğini dile getiren Metin, İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri kapsamında 609 özel sektör işyerinin ziyaret edildiğini ve 2024 yılında 785 kişinin faydalandığı 22 Toplum Yararına Program düzenlendiğini ifade etti.