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        Kırıkkale'de 99 bin 700 makaron ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince 53 bin 100'ü dolu 99 bin 700 makaron ve kaçak ürünler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 11:34 Güncelleme: 26.04.2024 - 11:34
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        Kırıkkale'de 99 bin 700 makaron ele geçirildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince 53 bin 100'ü dolu 99 bin 700 makaron ve kaçak ürünler ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 19-25 Nisan'da belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

        Aramalarda, 53 bin 100'ü dolu 99 bin 700 makaron, 5 bin 985 sahte tekel bandrolü, ruhsatsız 7 tabanca, 9 şarjör, 210 fişek, 70 paket sigara, 64 kilogram tütün ve 230 puro ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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