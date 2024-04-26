Kırıkkale'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan malzeme ve 1 alüminyum folyo ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan 3'ü sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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