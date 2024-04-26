Kırıkkale'de leylekler jandarma tarafından korunuyor

Ayrıca, bölgedeki vatandaşlar da leyleklerin korunması konusunda bilgilendirildi.

Ekipler, bölgede konaklayarak yavrulayan leyleklerin avlanmasını ya da yuvalama alanlarında rahatsız edilmesini önlemek amacıyla kontrol gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, Sulakyurt ilçesi Yeşilli köyü ve Balışeyh ilçesi Eldelek köyünde göçmen leyleklerin korunması için çalışma yürüttü.

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