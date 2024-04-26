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        Kırıkkale'de leylekler jandarma tarafından korunuyor

        Kırıkkale'de jandarma ekipleri leyleklerin korunması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 23:09 Güncelleme: 26.04.2024 - 23:11
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        Kırıkkale'de leylekler jandarma tarafından korunuyor
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        Kırıkkale'de jandarma ekipleri leyleklerin korunması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, Sulakyurt ilçesi Yeşilli köyü ve Balışeyh ilçesi Eldelek köyünde göçmen leyleklerin korunması için çalışma yürüttü.

        Ekipler, bölgede konaklayarak yavrulayan leyleklerin avlanmasını ya da yuvalama alanlarında rahatsız edilmesini önlemek amacıyla kontrol gerçekleştirdi.

        Ayrıca, bölgedeki vatandaşlar da leyleklerin korunması konusunda bilgilendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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