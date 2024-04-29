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        Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 16:10 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:10
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        Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

        DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 6 şüpheli, kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Zanlıların adreslerinde bir miktar para ve elektronik materyal ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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