Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, mahalle muhtarlarını ağırladı
Kırıkkale'deki mahalle muhtarları, Belediye Başkanı Ahmet Önal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Kırıkkale'deki mahalle muhtarları, Belediye Başkanı Ahmet Önal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarette Başkan Önal, muhtarların talep, istek ve şikayetlerini dinledi.
Önal, muhtarlarla el ele verip sorunları omuza omuza çözerek, şehri geleceğe taşımak için çalışacaklarını belirtti.
Muhtarların mahallelerdeki sesleri olduğunu ve önemli bir vazifeyi yerine getirdiklerini vurgulayan Önal: "Kırıkkale'yi hak ettiği noktaya taşımak için muhtarlarımızla işbirliği ve dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz. Birlikte çalışacak ve birlikte başaracağız. Vatandaşlarımızın sorunlarını bize ileten, aramızda köprü vazifesi gören, bizimle çözüm ortaklığı yapmaya çalışan muhtarlarımızla istişarelerimizi sürdürecek, düzenli aralıklarla bir araya gelerek neler yapıp yapamadığımız konuşacağız." ifadelerini kullandı.
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