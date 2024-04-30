Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 8 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 15:39 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 8 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 23-29 Nisan'da il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 384 kişi ve 1065 araç sorgulandı.

        Çeşitli suçlardan aranan 8 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 57 araca ceza yazıldı.

        Aramalarda, ruhsatsız 3 tabanca, 2 bıçak, 92 sentetik hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Kamyoneti arızalandı yardım istedi! Yardıma gelen kamyon ezdi!
        Kamyoneti arızalandı yardım istedi! Yardıma gelen kamyon ezdi!
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
        Fatih Terim için olay karar!
        Fatih Terim için olay karar!
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Kral Charles geri döndü
        Kral Charles geri döndü
        Elektronik sigarada kurşun ve uranyum tehlikesi!
        Elektronik sigarada kurşun ve uranyum tehlikesi!
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Özel okullara 65 milyon lira ceza
        Özel okullara 65 milyon lira ceza
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Ukrayna'daki "Harry Potter Kalesi"ne saldırı
        Ukrayna'daki "Harry Potter Kalesi"ne saldırı
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru

        Benzer Haberler

        Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, mahalle muhtarlarını ağırladı
        Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, mahalle muhtarlarını ağırladı
        Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli tutuklandı
        Jandarmadan lise öğrencilere mesleki seminer
        Jandarmadan lise öğrencilere mesleki seminer
        Kırıkkale'de leylekler jandarma tarafından korunuyor
        Kırıkkale'de leylekler jandarma tarafından korunuyor
        Kırıkkale'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklan...
        Kırıkkale'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklan...