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        Karakeçili ilçesinde yağmur duası yapıldı

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi vatandaşlar ve çiftçiler yağmur duası yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 15:25 Güncelleme: 01.05.2024 - 15:25
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        Karakeçili ilçesinde yağmur duası yapıldı
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        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi vatandaşlar ve çiftçiler yağmur duası yaptı.

        Kumluca mevkisinde muhtaralar tarafından organize edilen program, sağanak nedeniyle bir iş yerinin deposunda yapıldı.

        Kaymakamlık, belediye ve müftülüğün de destek verdiği programda, öğle namazının ardından İlçe Müftüsü Muhammed Key tarafından dua edildi, vatandaşlara yemek ikram edildi.

        Duaya katılan Kaymakam Ali Can Uludağ, ilçeden ayrılacağı için vatandaşlardan helallik istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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