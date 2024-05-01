Karakeçili ilçesinde yağmur duası yapıldı

Kaymakamlık, belediye ve müftülüğün de destek verdiği programda, öğle namazının ardından İlçe Müftüsü Muhammed Key tarafından dua edildi, vatandaşlara yemek ikram edildi.

Kumluca mevkisinde muhtaralar tarafından organize edilen program, sağanak nedeniyle bir iş yerinin deposunda yapıldı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi vatandaşlar ve çiftçiler yağmur duası yaptı.

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