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        Kırıkkale'de menfeze düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de otomobilin menfeze düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:56 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:56
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        Kırıkkale'de menfeze düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de otomobilin menfeze düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        M.G. (70) idaresindeki 71 BE 542 plakalı otomobil, Sulakyurt ilçesi Ağaylı köyü Karaçalı mevkisinde menfeze düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde bulunan K.Y. (70), olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan sürücü ile F.E. (68) ve F.B. (80) kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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