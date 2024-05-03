Kırıkkale'de menfeze düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kırıkkale'de otomobilin menfeze düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de otomobilin menfeze düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
M.G. (70) idaresindeki 71 BE 542 plakalı otomobil, Sulakyurt ilçesi Ağaylı köyü Karaçalı mevkisinde menfeze düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan K.Y. (70), olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile F.E. (68) ve F.B. (80) kentteki hastanelere kaldırıldı.
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