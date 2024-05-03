Kırıkkale'de menfeze düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yaralanan sürücü ile F.E. (68) ve F.B. (80) kentteki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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