Kırıkkale'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü A.B. ile çocukları A.B. (5), S.N.B. (4) ile L.B. (3) ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesine kaldırıldı.​​​​​​​

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Irak uyruklu A.B. (39) idaresindeki 55 AHV 497 plakalı üç tekerlekli ve sepetli elektrikli bisiklet, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde, Y.D'nin kullandığı 06 BOD 845 plakalı otomobille çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.