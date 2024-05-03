Kırıkkale'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 4 kişi yaralandı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Irak uyruklu A.B. (39) idaresindeki 55 AHV 497 plakalı üç tekerlekli ve sepetli elektrikli bisiklet, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde, Y.D'nin kullandığı 06 BOD 845 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü A.B. ile çocukları A.B. (5), S.N.B. (4) ile L.B. (3) ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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