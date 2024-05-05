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        Kırıkkale, Niğde, Kırşehir ve Kayseri'de Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

        Kırıkkale, Niğde, Kırşehir ve Kayseri'de, 11. Yeşilay Bisiklet Turu "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 12:58 Güncelleme: 05.05.2024 - 12:58
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        Kırıkkale, Niğde, Kırşehir ve Kayseri'de Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
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        Kırıkkale, Niğde, Kırşehir ve Kayseri'de, 11. Yeşilay Bisiklet Turu "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla gerçekleştirildi.

        Kırıkkale Millet Bahçesi'ndeki etkinlik öncesinde konuşan Yeşilay Şube Başkanı Yusuf Çalık, farkındalık oluşturmak amacıyla programı düzenlediklerini söyledi.

        Gençleri bağımlılıklara karşı temiz ve uzak tutabilmeyi amaçladıklarını dile getiren Çalık, "Temiz bir gençlik ve ülke ile geleceğimizi inşa etmek istiyoruz. Bu anlamda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

        Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Recep Sefer de Yeşilay'ın 104 yıldır bu kutsal faaliyeti sürdürdüğünü ifade etti.

        Konuşmaların ardından etkinliğe katılan öğrenci ve vatandaşlar, yaklaşık 1 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

        - Niğde

        Niğde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen etkinlik öncesinde konuşan Vali Cahit Çelik, bugün çocuk ve gençlerle pedal çevireceklerini söyledi.

        Spor ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek için bir araya geldiklerini belirten Çelik, "Dileğimiz ve isteğimiz, tüm vatandaşlarımızın her türlü bağımlılıktan uzak, keyifli bir şekilde spor yaptıkları, doğayla ve çevreyle uyumlu bir şekilde hayat sürmeleridir." diye konuştu.

        Vali Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Yeşilay Niğde Şube Başkanı Hayri Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ve vatandaşlar, daha sonra meydandan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne kadar sürüş yaptı.

        - Kırşehir

        Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi önünde düzenlenen programda konuşan Yeşilay Derneği Kırşehir Şube Başkanı Ali Güneş, sağlıklı yaşam bilincinin artmasına katkıda bulunmayı, hep birlikte pedal çevirerek bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Cacabey Gençlik Merkezi'nden başlayan bisiklet turunda katılımcılar, 6 kilometrelik parkuru tamamlayarak tekrar gençlik merkezinde buluştu.

        Çeşitli ikramların yapıldığı etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Muttalip Çiçek ve vatandaşlar katıldı.

        - Kayseri

        Kayseri'de 11. Yeşilay Bisiklet Turu, "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla gerçekleştirildi.

        Millet Bahçesi'ndeki etkinlik öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Vali Gökmen Çiçek, kent genelinde etkili olan yağmura rağmen Yeşilay gönüllüsü vatandaşların katılımından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Çiçek, ''Yeşilay'ı ne yağmur ne çamur durduruyor. Dün gece itibariyle başlayan sağanak herkesi korkuttu ama buna rağmen belediye başkanımız ve protokolümüzle konuştuk. 'İster yağmur, ister çamur yapacağız' dedik. Bir farkındalık oluşturma açısından etkinliğin faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

        Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi de Yeşilay'ın sağlıklı ve hareketli yaşamı benimsediği bir kurum olduğunu belirterek, protokole ve katılımcılara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından etkinliğe katılan öğrenci ve vatandaşlar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'in korna çalmasıyla yaklaşık 6,5 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

        Etkinliğe, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa ile ilçe belediye başkanları da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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