Kırıkkale, Niğde, Kırşehir, Kayseri ve Yozgat'ta Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

Kırıkkale, Niğde, Kırşehir, Kayseri ve Yozgat'ta, 11. Yeşilay Bisiklet Turu "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla gerçekleştirildi.

Kırıkkale Millet Bahçesi'ndeki etkinlik öncesinde konuşan Yeşilay Şube Başkanı Yusuf Çalık, programı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Gençleri bağımlılıklara karşı temiz ve uzak tutabilmeyi amaçladıklarını dile getiren Çalık, "Temiz bir gençlik ve ülke ile geleceğimizi inşa etmek istiyoruz. Bu anlamda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Spora ve sağlıklı yaşama dikkati çekmek için bir araya geldiklerini belirten Çelik, "Dileğimiz ve isteğimiz, tüm vatandaşlarımızın her türlü bağımlılıktan uzak, keyifli şekilde spor yapmaları, doğayla ve çevreyle uyumlu şekilde hayat sürmeleridir." diye konuştu.

Niğde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen etkinlik öncesinde konuşan Vali Cahit Çelik de bugün çocuklar ve gençlerle pedal çevireceklerini söyledi.

Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Recep Sefer de Yeşilayın 104 yıldır bu kutsal faaliyeti sürdürdüğünü ifade etti.

Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi önünde düzenlenen programda konuşan Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Ali Güneş, sağlıklı yaşam bilincinin artmasına katkıda bulunmayı, hep birlikte pedal çevirerek bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Vali Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Yeşilay Niğde Şube Başkanı Hayri Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ve vatandaşlar, daha sonra meydandan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine kadar bisiklet sürdü.

Millet Bahçesi'ndeki etkinlik öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Vali Gökmen Çiçek, kent genelinde etkili olan yağmura rağmen Yeşilay gönüllüsü vatandaşların etkinliğe katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çeşitli ikramların yapıldığı etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Muttalip Çiçek ve vatandaşlar katıldı.

Çiçek, "Yeşilayı ne yağmur ne çamur durduruyor. Dün gece itibarıyla başlayan sağanak herkesi korkuttu ama buna rağmen belediye başkanımız ve protokolümüzle konuştuk. 'İster yağmur, ister çamur yapacağız' dedik. Bir farkındalık oluşturma açısından etkinliğin faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi de Yeşilayın sağlıklı ve hareketli yaşamı benimseyen bir kurum olduğunu belirterek, protokole ve katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan öğrenciler ve vatandaşlar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'in korna çalmasıyla yaklaşık 6,5 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.