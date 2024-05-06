Kırıkkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) öğrencileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek, ABD ve Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde Filistin için yapılan protestolara destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

KKÜ Kültür, Ahlak ve Medeniyet Topluluğunca Rektörlük önünde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan, etkinlikteki konuşmasında, tarihe bakıldığında Müslüman Türklerin hep mazlumların yanında olduğunu söyledi.

"Birkaç gündür bazı medya organlarında 'ABD'nin 50'nin üzerinde üniversitesinde karşı çıkmalar varken Türkiye'deki üniversiteler nerede?' diye haberler var. Türkiye üniversiteleri işte burada. Dünyanın herhangi bir yerinde, şu anda ABD'de sıcak olarak yaşanıyor, eğitim hakları elinden alınmış öğrencilere ve öğretme hakları elinden almış hocalara KKÜ'nün ve şehrin kapısı açık. Onları buraya davet ediyoruz. Temennimiz kıza zamanda özgür Filistin Devleti'nin kurulması, kardeşlerimizin huzur ve refah içerisinde yaşamalarıdır."

Artık Türkiye'nin "Haydi şunu yapacaksınız." denilen değil "Bunu yapamazsınız." diyen bir ülke konumuna geldiğini vurgulayan Aslan, şöyle konuştu:

"Savaş" kelimesinin artık belirgin bir tanımının olmadığını vurgulayan Sivri, "Bunca zulüm ve katliamın önünde insan olarak kalmanın bedelini, Gazze halkı çocuklarının kanlarıyla ödüyor. Aksa Tufanı'nın bugün yeryüzü topluluklarının ipliklerini pazara çıkardığı da bir başka realitedir. Gazze'nin başlattığı tufan, halkların ihyasında bu yüzyılın mimarı olacaktır. Emperyalizm ve siyonizmin sonu Aksa Tufanı ile başlamıştır. Kırıkkale Üniversitesi gençleri olarak Filistin halkının özgürlük mücadelesinin sonuna kadar arkasındayız." diye konuştu.

Kültür, Ahlak ve Medeniyet Topluluğu Başkanı Hasan Bilal Sivri de Gazze'nin tarihin tanık olmadığı bir hırsla tırpanlandığını dile getirdi.

KKÜ'de eğitim gören Filistinli doktora öğrencisi Maidoon Bashir de "Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Şu anda Filistin'de durumlar çok zor. Annem ve kardeşim Gazze'de. Destekleri için tekrar Türkiye'ye çok teşekkür ederim." dedi.

Konuşmaların ardından Rektörlük önünden üniversitenin giriş kapısına kadar yürüyen grup, burada dua etti.

Etkinlik, saat 20.00'ye kadar Rektörlük önünde "Özgürlük Tufanı Nöbeti" ile devam edecek.