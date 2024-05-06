Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de Hıdırellez kutlandı

        Baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdrellez, Kırıkkale'de düzenlenen şenlikle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 13:24 Güncelleme: 06.05.2024 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de Hıdırellez kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdrellez, Kırıkkale'de düzenlenen şenlikle kutlandı.

        Millet Bahçesi'nde düzenlenen şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdoğan Çakmak'ın konuşmasının ardından Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı ile Kırıkkale Ustalar Topluluğu konser verdi.

        Halk oyunlarının da yer aldığı şenliğe katılan vatandaşlar, oyun havalarına eşlik etti.

        Daha sonra Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, vatandaşlara etli pilav ikram etti.

        Etkinlik, belediyenin temin ettiği domates, biber ve patlıcan fidelerinin dağıtılmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        2 günlük bebek daha! Bu nasıl vicdan?
        2 günlük bebek daha! Bu nasıl vicdan?
        Macron ve Xi Jinping'den kritik mesajlar
        Macron ve Xi Jinping'den kritik mesajlar
        Yerli hoca kararsızlığı
        Yerli hoca kararsızlığı
        Koyunları kaybolmuştu! Öldüren arama!
        Koyunları kaybolmuştu! Öldüren arama!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
        Tarihte yaşanmış 6 tuhaf güzellik uygulaması!
        Tarihte yaşanmış 6 tuhaf güzellik uygulaması!
        Beyin cerrahı, ikiz annesi ve Bakırköy'ün yeni belediye başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu: Yetiştirdiğim asistanları bu ülkede tutamamak bana artık siyaset zamanı geldi dedirtti 
        Beyin cerrahı, ikiz annesi ve Bakırköy'ün yeni belediye başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu: Yetiştirdiğim asistanları bu ülkede tutamamak bana artık siyaset zamanı geldi dedirtti 
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        Galatasaray - Sivasspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Sivasspor maçının hakem yorumları
        3 çocuk babasıydı! Kahvede kanlı kavga!
        3 çocuk babasıydı! Kahvede kanlı kavga!
        'Titanic'in kaptanı hayatını kaybetti
        'Titanic'in kaptanı hayatını kaybetti
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Finallerin takımı!
        Finallerin takımı!
        'Poliçe süresini beklemeyin'
        'Poliçe süresini beklemeyin'
        İşlenmemiş altın ithalatında uygulanan kotaya ilişkin sorulara bakanlıktan yanıt
        İşlenmemiş altın ithalatında uygulanan kotaya ilişkin sorulara bakanlıktan yanıt
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'

        Benzer Haberler

        Kırıkkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Kırıkkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Kırıkkale, Niğde, Kırşehir, Kayseri ve Yozgat'ta Yeşilay Bisiklet Turu düze...
        Kırıkkale, Niğde, Kırşehir, Kayseri ve Yozgat'ta Yeşilay Bisiklet Turu düze...
        Kırıkkale, Niğde, Kırşehir ve Kayseri'de Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
        Kırıkkale, Niğde, Kırşehir ve Kayseri'de Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
        Kırıkkale'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 4 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 4 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de otomobil menfeze düştü: 1 ölü, 3 yaralı
        Kırıkkale'de otomobil menfeze düştü: 1 ölü, 3 yaralı
        Kırıkkale'de menfeze düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de menfeze düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı