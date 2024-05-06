Kırıkkale'de Hıdırellez kutlandı

Etkinlik, belediyenin temin ettiği domates, biber ve patlıcan fidelerinin dağıtılmasıyla sona erdi.

Daha sonra Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, vatandaşlara etli pilav ikram etti.

Halk oyunlarının da yer aldığı şenliğe katılan vatandaşlar, oyun havalarına eşlik etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdoğan Çakmak'ın konuşmasının ardından Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı ile Kırıkkale Ustalar Topluluğu konser verdi.

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