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        Kırıkkale'de genç doktorun ölümüne ilişkin idari soruşturma başlatıldı

        Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı doktoru Melike Sargın İlhan'ın, böbrek ameliyatı sırasında hayatını kaybetmesiyle ilgili idari soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 12:50 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:50
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        Kırıkkale'de genç doktorun ölümüne ilişkin idari soruşturma başlatıldı
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        Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı doktoru Melike Sargın İlhan'ın, böbrek ameliyatı sırasında hayatını kaybetmesiyle ilgili idari soruşturma başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, görevli olduğu KKÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde 23 Nisan'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği operasyon sırasında yaşamını yitiren 27 yaşındaki İlhan'ın ailesi, kızlarının ölümünde ihmal olduğu ve ameliyata asistanların girdiği iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu.

        İlhan'ın ölümünün ardından hastane tarafından başlatılan idari soruşturma ve araştırmanın her yönüyle sürdüğü öğrenildi.

        Öte yandan, Vali Mehmet Makas, bir programda gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

        Valilik üzerinden yürüyen bir soruşturma olmadığını aktaran Makas, "Üniversite YÖK'e bağlı. YÖK ve savcılık üzerinden soruşturma sürüyor. İçimiz yandı, cenazeye de katıldık. Beklenmeyen bir gelişme ama sebebi nedir, bilemiyoruz. Şu anda araştırıyorlar. İnanıyorum ve biliyorum ki orada en üst düzeyde müdahale etmişlerdir. Bazen sokaktan duyduğumuza da çok bağlamamak lazım, 'asistanlar girdi, şu oldu, bu oldu', varsa bir ihmal, soruşturma ortaya çıkaracaktır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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