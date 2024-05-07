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        Kırıkkale'de ata tohumuyla yetiştirilen fideler vatandaşlara dağıtıldı

        Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce ata tohumundan yetiştirilen domates, biber, patlıcan ve salatalık fideleri vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 15:12 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:12
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        Kırıkkale'de ata tohumuyla yetiştirilen fideler vatandaşlara dağıtıldı
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        Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce ata tohumundan yetiştirilen domates, biber, patlıcan ve salatalık fideleri vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki fide dağıtımına katılan Belediye Başkanı Ahmet Önal, vatandaşlara talep ettikleri kadar sebze fidelerini dağıtmaya çalıştıklarını söyledi.

        Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin güzel bir çalışma başlattığını dile getiren Önal, şöyle konuştu:

        "Ata tohumuyla yetiştirdiğimiz domates, biber, patlıcan ve salatalık fidelerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızla bir araya geldik, katılım ve talep çoktu. Umarım üretime bir nebze de olsun katkımız olur. Tabii bu aynı zamanda yerli üretimi de arttıracak bir husus. Ata tohumu hem daha sağlıklı hem de coğrafyamıza, bölgemize daha uygun ve atalarımızın, dedelerimizin kullandığı tohumlar. O anlamda fayda sağlayacağını düşündük. Bir farkındalık yaratmak istedik. Vatandaşlarımızın ilgisi de bize mutluluk veriyor ve güç katıyor."

        Başkan Önal, etkinlikte vatandaşlara fide dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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