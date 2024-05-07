Kırıkkale'de çıkan yangında balya samanlar zarar gördü
Kırıkkale'de balya samanlarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırıkkale'de balya samanlarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çullu Mahallesi'nde Ömer Özdoğan'a ait balya samanlarında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri ve iş makinelerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çok sayıda balya samanının bulunduğu yığındaki balyaların bir kısmı yandı.
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