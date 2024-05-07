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        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 18:40 Güncelleme: 07.05.2024 - 18:40
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        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan A.A'yı kent merkezinde yakaladı.

        Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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