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        Kırıkkale'de 33 bin 200 makaron ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince 33 bin 200 sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 17:05 Güncelleme: 08.05.2024 - 17:05
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        Kırıkkale'de 33 bin 200 makaron ele geçirildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince 33 bin 200 sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda kent merkezindeki bir işyerinde yaptığı aramada, 33 bin 200 sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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