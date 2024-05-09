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        Kırıkkale'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlandı

        Kırıkkale'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 11:57 Güncelleme: 09.05.2024 - 11:57
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        Kırıkkale'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlandı
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        Kırıkkale'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte emniyet, jandarma ve ilgili kurumların ekipmanları sergilendi.

        Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce meydanda oluşturulan trafik parkurunda, çocuklara akülü araçlar kullandırılarak trafik kuralları anlatıldı, ardından çeşitli hediyeler verildi.

        Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve protokol üyeleri, daha sonra stantları gezerek ilgililerden bilgi aldı.

        Simülasyon aracında emniyet kemeri kullanımının öneminin anlatıldığı etkinlikte, Vali Makas ve protokol üyeleri başarılı trafik polislerine belge verdi.

        Vali Makas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafiğin paydaşlarıyla farkındalığı artırmak, insanları bilinçlendirmek için bir arada olduklarını söyledi.

        Etkinliğe, vatandaşların ve motosiklet kulüplerinin de katıldığını anlatan Makas, şöyle konuştu:

        "Bu yıl İçişleri Bakanlığımızın belirlemiş olduğu slogan, "Hayatla Yarışılmaz". Kurallara uyulduğu müddetçe kazasız ve belasız bir sürüşü gerçekleştirme imkanı var. Türkiye'de yol standartları çok yükseldi. Önemli olan kurallara uymak. Ayrıca 43 ilin kesişim noktasında olan bir iliz. Ana yollarımızdan günlük 12 bine yakın araç geçmekte. Tüm hemşehrilerimize "Hayatla Yarışılmaz" sloganı ve "2 dakika geç olsun ama güç olmasın" sözünden hareketle kurallara uymalarını tavsiye ediyorum."

        Etkinlik, polis ve jandarma ile motosiklet sürücülerinin farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezinde oluşturduğu konvoyun ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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