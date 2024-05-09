Kırıkkale'de Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın ile öğrenciler stantları gezerek personelden bilgi aldı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilere yönelik program düzenlendi.

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