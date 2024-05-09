Kırıkkale'de 4'ü firari hükümlü aranan 8 kişi yakalandı
Kırıkkale'de polis ekipleri 4'ü firari hükümlü aranan 8 kişiyi yakaladı.
Kırıkkale'de polis ekipleri 4'ü firari hükümlü aranan 8 kişiyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 7-9 Mayıs'ta çalışma yürüttü.
Çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan A.K. ve S.O.Ş, 3 yıl 4 ay cezası olan F.G, 1 yıl 1 ay 10 cezası bulunan L.T. ve 54 bin lira adli para cezası olan S.K. ile aranması bulunan Ş.Ö, H.A. ve M.E. yakalandı.
Hükümlüler A.K, S.O.Ş, F.G. ve L.T. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
S.K, Ş.Ö, H.A. ve M.E. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.