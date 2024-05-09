Kırıkkale'de 4'ü firari hükümlü aranan 8 kişi yakalandı

Kırıkkale'de polis ekipleri 4'ü firari hükümlü aranan 8 kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 7-9 Mayıs'ta çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan A.K. ve S.O.Ş, 3 yıl 4 ay cezası olan F.G, 1 yıl 1 ay 10 cezası bulunan L.T. ve 54 bin lira adli para cezası olan S.K. ile aranması bulunan Ş.Ö, H.A. ve M.E. yakalandı.