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        Kırıkkale'de firari 2 hükümlü şok uygulamada yakalandı

        Kırıkkale'de haklarında 36 yıl 5 ay ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü şok uygulamada yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 20:40 Güncelleme: 09.05.2024 - 20:40
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        Kırıkkale'de firari 2 hükümlü şok uygulamada yakalandı
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        Kırıkkale'de haklarında 36 yıl 5 ay ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü şok uygulamada yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri şok uygulamada durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

        Yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusunda, M.M’nin çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 36 yıl 5 ay, S.G'nin ise bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezalarının olduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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