Kırıkkale'de firari 2 hükümlü şok uygulamada yakalandı

Yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusunda, M.M’nin çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 36 yıl 5 ay, S.G'nin ise bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezalarının olduğu tespit edildi.

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