Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
A.F.U. idaresindeki 06 K 6958 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi Doğu Bulvarı'nda M.J.R. yönetimindeki 71 MA 0653 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü M.J.R. ile araçlardaki S.M, M.S, M.M.A. ve E.K.A. yaralandı.
Araçta sıkışan bazı yaralılar, ekiplerce çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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