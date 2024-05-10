Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza

        Kırıkkale'de kavşakta otomobiliyle drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 12:01 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de kavşakta otomobiliyle drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

        Atatürk Bulvarı Sağlık Kavşağı'nda drift yapan otomobil, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        Otomobilin plakasını tespit eden motosikletli polis timleri, kısa sürede olay yerine giderek aracı durdurdu.

        Sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bu yaz sıcak geçecek mi? İşte uzmanından korkutan cevap!
        Bu yaz sıcak geçecek mi? İşte uzmanından korkutan cevap!
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Ali Koç kararını veriyor!
        Ali Koç kararını veriyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Hasarlı araç dolandırıcılığı! İki kardeşe 265 yıl hapis!
        Hasarlı araç dolandırıcılığı! İki kardeşe 265 yıl hapis!
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Bilinmeyen numaralara 63 milyon TL harcandı
        Bilinmeyen numaralara 63 milyon TL harcandı
        Sahtekârlar bu kez savcı kılığında!
        Sahtekârlar bu kez savcı kılığında!
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        10 soruda hastanede "onaylı randevu" dönemi
        10 soruda hastanede "onaylı randevu" dönemi
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        "Benim de çekyatım var"
        "Benim de çekyatım var"
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Faizin kaymağı büyüklere
        Faizin kaymağı büyüklere

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de firari 2 hükümlü şok uygulamada yakalandı
        Kırıkkale'de firari 2 hükümlü şok uygulamada yakalandı
        Kırıkkale'de 4'ü firari hükümlü aranan 8 kişi yakalandı
        Kırıkkale'de 4'ü firari hükümlü aranan 8 kişi yakalandı
        Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 3 zanlı yakalandı
        Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 3 zanlı yakalandı
        Kırıkkale'de Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
        Kırıkkale'de Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği düzenlendi