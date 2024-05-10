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        Kırıkkale'de 38 bin 800 makaron ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince 5 bin 600'ü dolu 38 bin 800 makaron ve kaçak ürünler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 17:28 Güncelleme: 10.05.2024 - 17:30
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        Kırıkkale'de 38 bin 800 makaron ele geçirildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince 5 bin 600'ü dolu 38 bin 800 makaron ve kaçak ürünler ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 3-9 Mayıs'ta belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

        Aramalarda, 5 bin 600'ü dolu 38 bin 800 makaron, 1555 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ve 40 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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