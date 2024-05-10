Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de kendilerini teknik servis olarak tanıtıp 2 kişiyi dolandıran 3 şüpheliden 2'si polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 21:19 Güncelleme: 10.05.2024 - 21:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de kendilerini teknik servis olarak tanıtıp 2 kişiyi dolandıran 3 şüpheliden 2'si polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Delice ilçesinde ikamet eden Y.E. ve H.Y'yi telefonla arayan D.A, V.K. ve Y.B, 400 lira karşılığında cihaz bakımı yapmayı teklif etti.

        Vatandaşların ikametlerine giden 3 şüpheli, cihaz bakımı ve garanti sürelerini uzattıkları gerekçesiyle Y.E'den 8 bin lira, H.Y'den ise 7 bin lira aldı.

        Dolandırıldıklarını anlayan Y.E. ve H.Y. Delice Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

        Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelediğinde olayda kullanılan aracın şüphelilere ait olduğunu tespit etti.

        Yapılan çalışmalar sonucu yakalarak gözaltına alınan 2 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Tekel bayi saldırısında pasaport iddiası!
        Tekel bayi saldırısında pasaport iddiası!
        Eve girince şok oldu!
        Eve girince şok oldu!
        Denizbank’tan ‘bilirkişi’ açıklaması
        Denizbank’tan ‘bilirkişi’ açıklaması
        Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış görüşmesi
        Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış görüşmesi
        Eşini bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı
        Eşini bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de 38 bin 800 makaron ele geçirildi
        Kırıkkale'de 38 bin 800 makaron ele geçirildi
        Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de AK Parti'li kadınlar Filistinli anneler iç...
        Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de AK Parti'li kadınlar Filistinli anneler iç...
        Kırıkkale'de drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
        Kırıkkale'de drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı