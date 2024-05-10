Kırıkkale'de dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de kendilerini teknik servis olarak tanıtıp 2 kişiyi dolandıran 3 şüpheliden 2'si polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Delice ilçesinde ikamet eden Y.E. ve H.Y'yi telefonla arayan D.A, V.K. ve Y.B, 400 lira karşılığında cihaz bakımı yapmayı teklif etti.

Vatandaşların ikametlerine giden 3 şüpheli, cihaz bakımı ve garanti sürelerini uzattıkları gerekçesiyle Y.E'den 8 bin lira, H.Y'den ise 7 bin lira aldı.

Dolandırıldıklarını anlayan Y.E. ve H.Y. Delice Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.