Kırıkkale'de DEAŞ şüphelisi yakalandı

Gözaltına alınan şüpheli, sınır dışı işlemleri için ilgili birime teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

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