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        Kırıkkale'de DEAŞ şüphelisi yakalandı

        Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 18:31 Güncelleme: 11.05.2024 - 18:31
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        Kırıkkale'de DEAŞ şüphelisi yakalandı
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        Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu M.S.H.A.D'yi kent merkezinde yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheli, sınır dışı işlemleri için ilgili birime teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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