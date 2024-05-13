Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı tutuklandı

Çeşitli suçlardan aranan 13 zanlının yakalandığı ve 7'sinin tutuklandığı operasyonlarda, 7 bin 747 kişi ve 281 araç sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 6-12 Mayıs'ta gerçekleştirilen çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 139 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.