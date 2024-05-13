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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 10:40 Güncelleme: 13.05.2024 - 10:40
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı tutuklandı
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 6-12 Mayıs'ta gerçekleştirilen çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 139 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 13 zanlının yakalandığı ve 7'sinin tutuklandığı operasyonlarda, 7 bin 747 kişi ve 281 araç sorgulandı.

        Çalışmalarda, ruhsatsız 5 tabanca ve 59 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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