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        Kırıkkale'de 2 bin 641 uzun namlulu silah mermisi ele geçirildi

        Kırıkkale'de 2 bin 641 uzun namlulu silah mermisi, ruhsatsız tabanca ele geçirilen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 11:25 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:25
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        Kırıkkale'de 2 bin 641 uzun namlulu silah mermisi ele geçirildi
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        Kırıkkale'de 2 bin 641 uzun namlulu silah mermisi, ruhsatsız tabanca ele geçirilen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yeri ve eklentilerinde yaptığı aramada, ruhsatsız tabanca ve buna ait fişek ile valiz ve poşet içerisinde 2 bin 641 uzun namlulu silah mermisi buldu.

        Öte yandan, özel bir kargo şirketinde ise 10 litre etil alkol ve 3 alkol yapım kiti ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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