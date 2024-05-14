Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 7-13 Mayıs'ta sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonlarda, 129,23 gram sentetik uyuşturucu ve 21 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında ise adli işlem başlatıldı.
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