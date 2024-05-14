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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 09:43 Güncelleme: 14.05.2024 - 09:44
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 7-13 Mayıs'ta sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Operasyonlarda, 129,23 gram sentetik uyuşturucu ve 21 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında ise adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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