Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Yahşihan'da sağlıkçılar öğrencilere mesleklerini tanıttı

        Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ortaokul öğrencilerine mesleklerini tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 10:37 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yahşihan'da sağlıkçılar öğrencilere mesleklerini tanıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ortaokul öğrencilerine mesleklerini tanıttı.

        Namık Kemal Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez'in görevlendirdiği Dr. Yasemin Alagöz, diş hekimi Fatma Nur Saygılı, sağlık memuru Dursun Yazıcı ve ebe Özlem İşcan öğrencilerle bir araya geldi.

        Öğrencilere meslekleri hakkında bilgi veren sağlık personelleri, mesleklerini severek yaptıklarını, herkesin sevdiği işi yapması gerektiğini belirtti.

        Çocuklara ideallerini yüksek tutmaları ve hedefe ulaşmak için çok çalışmaları gerektiği aktaran sağlıkçılar, öğrencilerin sorularına da cevap verdi.

        Diş hekimi Saygılı tarafından öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirme yapılan etkinlik, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı!
        62 ilde FETÖ operasyonu: 544 gözaltı!
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Evine haciz geldi! Kefil cinayeti!
        Evine haciz geldi! Kefil cinayeti!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Kupa derbiye gelecek mi?
        Kupa derbiye gelecek mi?
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Zeka yapay, sohbet gerçek!
        Zeka yapay, sohbet gerçek!
        Melinda Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı'ndan ayrıldı
        Melinda Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı'ndan ayrıldı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Merkel anılarıyla geri dönüyor
        Merkel anılarıyla geri dönüyor
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kırıkkale'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
        Kırıkkale'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
        Kırıkkale'de 2 bin 641 uzun namlulu silah mermisi ele geçirildi
        Kırıkkale'de 2 bin 641 uzun namlulu silah mermisi ele geçirildi
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de DEAŞ şüphelisi yakalandı
        Kırıkkale'de DEAŞ şüphelisi yakalandı