Kırıkkale'de sosyal medyada silah teşhiri yapan şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A'nın sosyal medya hesabından suç unsuru olabileceği değerlendirilen paylaşımda bulunduğunu tespit etti.

Kırıkkale'de sosyal medyada silah teşhiri yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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