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        Kırıkkale'de sosyal medyada silah teşhiri yapan şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de sosyal medyada silah teşhiri yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 11:06 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:06
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        Kırıkkale'de sosyal medyada silah teşhiri yapan şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de sosyal medyada silah teşhiri yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A'nın sosyal medya hesabından suç unsuru olabileceği değerlendirilen paylaşımda bulunduğunu tespit etti.

        Ekipler, gözaltına aldığı şüpheliye ait kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

        Zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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