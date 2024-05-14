Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 7 şüpheli yakalandı

Ayrıca, ruhsatsız 4 tabanca, ruhsatız tüfek, 36 fişek ve 9 sentetik hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7-13 Mayıs'ta il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 5 bin 113 kişi ve 935 araç sorgulandı.

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