Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 7 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7-13 Mayıs'ta il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 5 bin 113 kişi ve 935 araç sorgulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 76 araca ceza yazıldı.
Ayrıca, ruhsatsız 4 tabanca, ruhsatız tüfek, 36 fişek ve 9 sentetik hap ele geçirildi.
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