Kırıkkale'de dolandırıcılık ve şantaj suçundan aranan şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de dolandırıcılık ve şantaj suçlarından aranan zanlı gözaltına alındı.
Kırıkkale'de dolandırıcılık ve şantaj suçlarından aranan zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 bilişim sistemleri ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve şantaj suçundan aranan F.K'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.