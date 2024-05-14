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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Kırıkkale'de protesto edildi

        Kırıkkale'de toplanan sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 19:12 Güncelleme: 14.05.2024 - 19:12
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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Kırıkkale'de protesto edildi
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        Kırıkkale'de toplanan sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

        Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen grup, İsrail aleyhine çeşitli sloganlar atarak pankart açtı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına konuşan İkra Vakfı Başkanı Mustafa İşler, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, Kudüs ve bombardıman altındaki Gazze için toplandıklarını söyledi.

        Gazze İslam'ın son kalesi olduğu için meydanda bulunduklarını aktaran İşler, "Vurulan, yıkılan hastanelerdeki bebekler, vicdanların sesi olmak ve Allah emrettiği için buradayız. Kana doymayan işgalci, katil Siyonist İsrail'i lanetlemek, mazlum Filistin halkının haklı davasına destek vermek için bir aradayız. Bugün zalim, katil İsrail Devleti'nin kuruluş yılı. İnşallah bugün de yıkılış günü olur. 14 Mayıs İsrail'in kuruluş yıl dönümü olduğundan dolayı sivil toplum kuruluşları olarak bugünü 'Filistin Soykırım Günü' olarak ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        İşler, İsrail'in kana doymadığını, Gazze'de savaş suçu işlediğini ve soykırım yaptığını vurguladı.

        Gazze'de bebeklerin, çocukların, kadınların ve sivillerin katledildiğine dikkati çeken İşler, şunları kaydetti:

        "Hastaneler, okullar, camiler yıkılıyor. Kırıkkale sivil toplum kuruluşları olarak bu vahşete kayıtsız kalmamak için buradayız. Uluslararası toplum ve medeni Avrupa, Gazze'deki soykırımı film izler gibi izlemektedir. Alınlarınızdaki yazan yazı gibi dünya kör, dünya sağır bu vahşeti takip etmektedir. İnsan hakları örgütleri üç maymunu oynuyor. Dünya Sağlık Örgütü, insan hakları savunucuları ve BM'den hiç ses var mı? En acısı da İslam topluluğu, tek yumruk ve vücut olması gerekirken bugün ne yapıyor."

        Etkinlik, açıklamanın ardından yapılan dua ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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