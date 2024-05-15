Kırıkkale'de çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Kırıkkale'de çıkan kavgada bir kişi bıçakla, bir kişi de darp sonucu yaralandı.
Kırıkkale'de çıkan kavgada bir kişi bıçakla, bir kişi de darp sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çalılıöz Mahallesi Ahmet Ayık Caddesi'ndeki bir evde H.Ç, eşi F.Ç. ve evde bulunan İ.E. ile tartıştı.
H.Ç, kavgaya dönüşen olayda İ.E'yi bıçakladı, karısı F.Ç'yi de darbetti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan İ.E. ve F.Ç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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